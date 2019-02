UnC lança campanha de descontos na mensalidade

A Universidade do Contestado lançou a campanha “Passaporte do Conhecimento”, que oportuniza a concessão de bônus com descontos na mensalidade na graduação e educação básica.

A reitora Solange Sprandel da Silva disse que a iniciativa tem como foco beneficiar os novos acadêmicos que venham a estudar na UnC via transferência externa e os veteranos pela indicação de alunos. “O nosso objetivo é oportunizar o acesso e a permanência do jovem no ensino superior”, destacou.

TRANSFERÊNCIA EXTERNA

Os alunos que realizarem a transferência externa de curso de graduação presencial para a UnC poderão optar pelos seguintes bônus: duas mensalidades (junho e dezembro) ou 20% de desconto nas mensalidades de 2019. No caso de grupo com cinco ou mais alunos transferidos de outras Instituições de Ensino para a UnC o bônus poderá chegar a 30%.

Na modalidade de indicação de alunos, o acadêmico da UnC pode indicar um aluno oriundo de outra instituição de ensino para realizar a transferência de curso para a UnC. Se o aluno indicado efetivar a transferência via matrícula, o acadêmico da UnC ganha a mensalidade no mês de junho de 2019 ou poderá optar por receber 10% de desconto no valor das mensalidades ao longo do ano, por aluno indicado. Podem ser indicados até 5 estudantes para realizar a transferência, garantindo um desconto de até 50%. A concessão do bônus ocorre para transferências realizadas até 15 de março

A campanha de transferências também abrange os alunos dos colégios de educação básica da UnC, Colégio Realização, em Canoinhas, e Colégio Mafrense, em Mafra.

PORTADOR DE DIPLOMA

Para matrículas novas em cursos de graduação da UnC na modalidade presencial, poderá ser concedido bônus para portador de diploma de curso superior, na proporção de 30% de desconto nas mensalidades de 2019. Mais informações na Secretaria Acadêmica do Campus.

MODALIDADE EAD

Para matrículas novas em cursos de graduação na modalidade da educação a distância poderá ser concedido bônus de 100% na primeira mensalidade.