Unidade da Celesc continua em Mafra em novo modelo estatal da companhia

As 16 regionais existentes hoje serão agrupadas em oito núcleos e oito unidades. Celesc de Mafra estava na lista das que poderiam ser transferidas pelo novo governo do estado, continua em Mafra, porém em novo modelo da estatal

Depois de um estudo detalhado sobre a atual estrutura das agências regionais em todo o estado, a Celesc reuniu diretores e gerentes nessa segunda-feira (18), para apresentar o novo modelo organizacional. As 16 regionais vão permanecer onde estão. A partir do mês de maio, haverá um novo enquadramento nas estruturas, que passam a contar com oito núcleos e oito unidades. A nova configuração surge para compatibilizar o porte das unidades administrativas com a respectiva estrutura de sistema elétrico e a dimensão do mercado consumidor.

A atual estrutura das agências foi montada em 2009 e não sofreu alterações desde então. Hoje, o porte e a complexidade do sistema elétrico, em vários casos, não estão mais compatíveis com essa composição. Também há uma assimetria entre as agências, em virtude da expansão do sistema elétrico e das unidades consumidoras atendidas, que não ocorreu de forma uniforme em todas as regiões.

Na época, a realidade era de 72 mil km de rede de média tensão, 142 mil transformadores e 2,11 milhões de unidades consumidoras em todo o estado. Na última atualização dos dados, em 2018, a realidade era bem diferente: 81 mil km de rede de média tensão, 177 mil transformadores e 3,03 milhões de unidades consumidoras em Santa Catarina.

Os oito núcleos vão representar as regiões Sul, Leste, Norte, Alto Vale, Meio Oeste, Oeste, Planalto e Grande Capital. As oito unidades estarão em Criciúma, Videira, São Miguel do Oeste, Mafra, Jaraguá do Sul, São Bento do Sul, Rio do Sul e Concórdia.

Conheça, abaixo, a nova estrutura dos núcleos e unidades.

NÚCLEOS

Helton Julio Perraro – Sul

Pedro Paulo Molleri – Leste

Wagner Vogel – Norte

Cláudio Varella – Alto Vale

Silvia Pozzobom – Meio Oeste

Paulo Giacomazzi – Oeste

Gladimir Jeremias – Planalto

Renato Borba Rolim – Grande Capital

UNIDADES

Bárbara Kely Cittadin Ceron – Criciúma

Manoel Arisoli Pereira – Rio do Sul

Luiz Lazzari – Videira

José Reinaldo Volkweis – São Miguel do Oeste

Leandro Gonçalves de Oliveira – Mafra

Danilson Agnaldo Mendes Wolff – Jaraguá do Sul

Carlos Alberto Becker Junior – São Bento do Sul

Jairo Antônio da Silva – Concórdia