Unidade Móvel Sesc Saúde da Mulher encerra atividades em Mafra com mais 1500 exames

A pareceria entre as prefeituras de Mafra, Porto União, Irienópolis e o Sesc/SC proporcionou às usuárias do SUS, a realização de exames gratuitos de mamografia digital e exame citopatológico (papanicolau – que previne o câncer de colo uterino), no período de 06 de maio a 05 de dezembro. Esta ação se deu por meio do Projeto Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher, tendo um caminhão instalado no estacionamento do Centro de Reabilitação, Hidroterapia e Saúde Preventiva – Hidro Saúde.

Mafra em números

De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, foram realizadas na unidade móvel 1510 mamografias somente para as usuárias do SUS de Mafra. A partir dos exames, mais de 80 consultas foram encaminhadas, com prioridade, a ginecologistas do município, para avaliar os resultados que apresentavam algum tipo de alteração. Destes resultados, 15 mulheres receberam encaminhamento para avaliação na referência de oncologia.

Muito além do Outubro Rosa

Para a Administração Municipal, esta unidade com oferecimento de exames foi uma solução para a diminuição de filas, não só de Mafra, mas dos outros municípios do Planalto Norte. Mafra conseguiu responder à demanda, uma vez que no início do ano havia uma fila de 1500 mulheres à espera de mamografia. Para a coordenadora de agendamentos de exames, consultas e TFD e do CRAM – Central de Regulação Ambulatorial de Mafra, Sidinéia Nepomuceno, o setor foi responsável por realizar todos os agendamentos. “O CRAM – Central de Regulação Ambulatorial de Mafra – auxiliou porque, além do agendamento, quando os resultados eram entregues no setor, o Hospital do Amor de Barretos, através do SESC, mandava com as observações de prioridade. Assim, as que tinham alteração, já tinham consulta agendada com o ginecologista do Núcleo Materno Infantil”, explicou a coordenadora.

Procura x ausência

O secretário de saúde de Mafra, Plínio Saldanha, comentou que mesmo com exames agendados, foram contabilizadas faltas das pacientes. “A falta aos exames é um problema que afeta diretamente a eficiência do sistema e o acesso de outros pacientes aos serviços. Ao agendar consultas ou exames, o usuário do SUS tem de compreender o quanto é importante o acompanhamento médico”, declarou.

Apesar não zerar a fila, a coordenadora disse que “números não podem mensurar a importância de ações como esta”. Ela destacou ainda: “de fato não zeramos a fila, mas reduzimos muito o tempo de espera dessas mulheres e para estas 15 proporcionamos uma chance de realizar tratamento de forma precoce, aumentando significativamente as chances de cura”.

Informações:

CRAM- Central de Regulação Ambulatorial de Mafra pelos telefones: 99206-0640 /99137-2099.