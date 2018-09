Universidade do Contestado promove projeto ‘UnC na Comunidade’

A comunidade está convidada para interagir com a Universidade e conhecer os cursos oferecidos pela Instituição

Compartilhar no Facebook

A Universidade do Contestado, Campus Mafra, promove no dia 22, a partir das 9h, na praça Miguel Bielecki, mais uma edição do projeto UnC na Comunidade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O público poderá conferir os serviços de avaliação da saúde e qualidade de vida, avaliação respiratória, análise de composição corporal, oficina de escavação de fósseis, distribuição de mudas de árvores, coleta de medicamentos vencidos, orientação profissional, orientações sobre o funcionamento do Núcleo de Práticas Jurídicas, orientação financeira, informações a novos empreendedores de como abrirem sua empresa, além de atividades culturais e recreação.

A comunidade está convidada para interagir com a Universidade e conhecer os cursos oferecidos pela Instituição.

SEJA O HERÓI DE UMA CRIANÇA

O campus de Mafra sedia no próximo dia 30, a primeira edição do “Super Hero Run: seja o herói de uma criança”.

O projeto, organizado pelo curso de Educação Física, através do seu Núcleo e das disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório em Eventos e de Lazer e Atletismo II, tem como objetivo oportunizar a prática da corrida de rua e, em paralelo, arrecadar brinquedos a serem doados às instituições de caridade de Mafra.

O participante deverá vir fantasiado do seu super-herói preferido. A inscrição é um brinquedo (novo ou usado) e deverá ser realizada até 25 de setembro no site www.unc.br/herorun.

FIQUE LIGADO!

Local de concentração: Pista de Atletismo da UnC – Complexo Esportivo Eduardo Nassif

Data: 30 de setembro de 2018

Largada: 8h

Inscrições: até 25 de setembro

Investimento: brinquedo (novo ou usado)