Usuárias do Caps Casa Azul entregam bonecas Abayomi em escola infantil de Mafra

Nesta segunda-feira as usuárias do Caps I Casa Azul estiveram no Centro de Educação Infantil Fiorige Bona a fim de entregar 50 bonecas Abayomi. São bonecas de pano de origem Iorubá, que segundo conta a história, eram feitas pelas escravas com restos dos seus próprios vestidos para suas crianças brincarem.

As bonecas foram feitas nas oficinas de datas comemorativas que acontecem no Caps nas segundas-feiras à tarde, com a Naturóloga Helen Jéssica Silva.

A parceria foi criada porque as professoras do pré-escolar iam trabalhar o dia da consciência negra com as crianças e procuraram o Caps para ver a possibilidade dessas bonecas serem feitas. Todos do Caps aceitaram a ideia, visto ser uma oportunidade dos usuários se sentirem úteis para com a comunidade e também estabelecerem vínculos fora da instituição.