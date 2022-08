Usuários do CAPS Casa Azul recebem curso de Corte e Costura

Compartilhar no Facebook

O Centro de Atenção Psicossocial de Mafra – CAPS I Casa Azul realizou nesta semana, em parceria com SENAR, o Curso de Costura para seus usuários. Com duração de 32 horas, o curso encerrou na quinta-feira, dia 4 de agosto e foi sendo acompanhado pelas profissionais do CAPS, Emília Grein – Pedagoga e Helen Jéssica Silva – Naturóloga. A instrutora foi Marly de Fátima Bulla Pirovano.

Objetivando alcançar melhores níveis de qualidade de vida e condições mais concretas de inclusão o CAPS tenta apoiar os seus usuários proporcionando cursos e oficinas de artesanato. Os cursos de geração de renda são ofertados pois um dos grandes desafios colocados para a intervenção em saúde mental encontra-se na dificuldade de acesso dos usuários à vida produtiva. Os artesanatos são comercializados uma vez ao mês na feira do Alto de Mafra das 8 às 12h. Neste mês eles estarão participando no sábado, dia 6 de agosto.

O CAPS I Casa Azul tem como função principal a reabilitação psicossocial. São atendidos na unidade agravos de saúde mental graves e persistentes, pessoas com problemas com álcool e outras drogas com idade acima de 12 anos, geralmente encaminhados pelos outros serviços da Rede – ESFs, Policlínica, Núcleo Materno Infantil, UPA, entre outros.

Atende na Rua José Boitex, s/n, próximo ao MIG da Vila Ivete. Telefone para contato: (47) 3642 5298 – Celular (47) 98402-7456.