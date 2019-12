Usuários do CAPS de Mafra presentearam alunos do CMEI Restinga com bonecos de pano confeccionados à mão

1 de 16

Fruto do aprendizado de um curso que os usuários das oficinas de Artesanato e Renda tiveram no mês de setembro, as bonecas e bonecos de pano foram confeccionados em escala, com o objetivo de presentear crianças na época de Natal. Ao todo, foram condicionadas 30 bonecos, que foram entregues na última quinta-feira, 5, no Centro Municipal de Educação Infantil Restinga à crianças da turma do Jardim I matutino.

A profissional responsável pela atividade foi a professora de artesanato, Camille Assumpção, que ao acompanhar a entrega pôde sentir na pele a emoção e a troca de sorrisos. “Para os usuários do CAPS, a sensação de sentir-se útil aumenta a auto-estima e melhora a saúde mental. O ‘fazer com as próprias mãos’ tornou os objetos especiais e ao realizar a entrega às crianças, a integração à sociedade foi posta em prática” relatou a professora.

De acordo com a diretora do CMEI, Veridiana Aparecida Bicheski Witt, “Os alunos ficaram felizes em receber a visita, bem como com o presente que receberam. É de suma importância essa troca de experiência, pois veio ao encontro do último tema que foi desenvolvido para encerrar o ano letivo: A Corrente do Bem; em busca de um mundo melhor. Através desse tema, o objetivo é trabalhar os valores como respeito, amizade, solidariedade e partilha. Agradecemos o carinho e a lembrança que nos foi entregue”.