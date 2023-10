Usuários do CAPS I Casa Azul celebram o Dia Mundial da Saúde Mental com atividade no boliche

Compartilhar no Facebook

Em alusão ao Dia Mundial da Saúde Mental, usuários do CAPS I Casa Azul desfrutam de um momento de lazer e integração no boliche em Rio Negro.

Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado anualmente no dia 10 de outubro, a equipe do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I Casa Azul promoveu uma atividade de integração no boliche em Rio Negro. Vinte e três usuários participaram da ação, que teve como objetivo chamar a atenção para a importância da saúde mental e quebrar o silêncio que muitas vezes envolve esse tema na sociedade.

O Dia Mundial da Saúde Mental foi instituído em 1992 pela Federação Mundial de Saúde Mental, buscando conscientizar a população sobre a relevância da saúde mental e o impacto que ela tem na vida cotidiana de cada indivíduo.

O boliche foi escolhido como forma de proporcionar um momento de lazer e descontração para os usuários do CAPS I Casa Azul. A atividade teve como objetivo estimular a interação social, fortalecer os laços de amizade e promover a inclusão e a integração entre os participantes.

Para a equipe do CAPS I Casa Azul, proporcionar essas atividades é fundamental para o processo de recuperação e manutenção da saúde mental dos usuários. “Atividades como essa são essenciais para o bem-estar dos nossos usuários. Além de promover a saúde mental, elas também incentivam a socialização e o convívio em grupo, elementos fundamentais para o processo de tratamento”, destacou Adriana Moro, Coordenadora do CAPS I Casa Azul.

A comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental é uma oportunidade de conscientizar a sociedade sobre a importância de discutir abertamente sobre saúde mental, reduzir o estigma e a discriminação associados a transtornos mentais e promover a busca por ajuda e tratamento adequados.

O CAPS I Casa Azul continuará realizando ações que visem o cuidado e a valorização da saúde mental, proporcionando espaços de acolhimento e promoção do bem-estar emocional para todos os usuários atendidos pela instituição. A Prefeitura de Mafra reitera seu compromisso em promover políticas públicas voltadas para a saúde mental e para o bem-estar de toda a população.

Saúde mental é importante, para falar com o Caps I Casa Azul, você pode entrar em contato através do whatsapp (47) 99153-5464 ou através do número (47) 99284-6164.