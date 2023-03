Nos dia 15 e 16 de março, usuários do Caps I Casa Azul, participaram do curso de  Olericultura/Compostagem, contando com a supervisão do psicólogo Tiago Feller, do terapeuta Ocupacional Saulo Silva Vieira e da naturológa Helen Silva. O objetivo da atividade foi o de desenvolver habilidades de convivência e cuidado com a natureza.

Realizado em parceria com o SENAR, o curso foi gratuito, ministrado pelo professor José Leocadio Martins e forneceu certificado aos participantes.