Usuários do CAPS I de Mafra participam de cursos promovidos pelo SENAR

Nos meses de outubro e novembro os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I Casa Azul estão participando de dois cursos promovidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR. Tal atividade pretende promover a reinserção social pelo trabalho, na busca pela diminuição do preconceito pelas doenças mentais, aumento da autoestima, proporcionando tranquilidade e relaxamento por meio manuseio da terra.

O SENAR é uma entidade vinculada a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, que tem como objetivo organizar, administrar e executar, em todo território nacional, a formação profissional rural e a promoção social de jovens e adultos que exerçam atividades no meio rural. Os cursos ofertados no CAPS foram de Cultivo Protegido e Olericultura Básica, ministrados pelo instrutor Leocádio Martins, engenheiro agrônomo da área de cultivo protegido, olericultura orgânica e irrigação.

No curso de Cultivo Protegido, o objetivo principal foi a construção e manejo da produção da estufa, que posteriormente será utilizada para o cultivo de plantas medicinais. Já no curso de Olericultura Básica foi realizada a preparação dos canteiros dentro da estufa, controle de pragas e fertilidade do solo. Ambos os cursos disponibilizam certificação aos usuários. Ainda neste ano há previsão para a realização do curso de irrigação e plantas medicinais, oferecido também pelo SENAR.

A proposta de capacitação dos usuários, além de possibilitar aprendizado e autonomia frente ao tratamento, visa estimulá-los a participar da implementação da estufa de plantas medicinais para que seja dada continuidade ao Projeto “Plante essa ideia”, que distribui mudas de plantas medicinais e alimentícias não convencionais a toda comunidade.