Vacina: 2ª dose para comorbidades e pessoas com deficiência inicia dia 02 de agosto em Mafra

A Prefeitura de Mafra divulgou o calendário de vacinação da 2ª dose para pessoas que realizaram a primeira dose no Centro de Convivência do Idoso (CCI) nos meses de maio e junho. As segundas doses serão aplicadas com início programado para o dia 02 de agosto, sempre no CCI, na Vista Alegre.

Conforme explicações da Vigilância Epidemiológica, a vacinação com Astrazeneca apresenta intervalo de 10 a 12 semanas, seguindo orientações do Governo do Estado. Para a vacina da Pfizer segue intervalo de 12 semanas.

Nesta oportunidade serão vacinamos também profissionais de segurança e profissionais de saúde com a segunda dose da vacina AstraZeneca.

A vacinação para pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência seguirá a ordem das datas das primeiras doses. O chamamento será feito por divulgação através das mídias sociais da Prefeitura e por rádios. Vale destacar que não serão feitos avisos via telefone, como na primeira dose.

Os pacientes devem comparecer ao CCI na data marcada, portando a carteira de vacinação e o Cartão Nacional de Saúde.

O calendário da 2ª dose de ASTRAZENECA será o seguinte:

DATA PRIMEIRA DOSE DATA SEGUNDA DOSE HORÁRIO GRUPOS 20 de maio 2 de agosto 9:00 às 12:00 pessoa com deficiência que recebem BPC 22 de maio 2 de agosto 9:00 às 12:00 profissionais de saúde liberais 22 de maio 2 de agosto 9:00 às 12:00 força de segurança 21 de maio 10 de agosto 13:30 às 15:30 comorbidades/ pessoas com deficiência 27 de maio 11 de agosto 13:30 às 15:30 comorbidades/ pessoas com deficiência 28 de maio 12 de agosto 13:30 às 15:30 comorbidades/ pessoas com deficiência 31 de maio 17 de agosto 13:30 às 15:30 Comorbidades/ pessoas com deficiência 1 de junho 18 de agosto 13:30 às 15:30 Comorbidades/ pessoas com deficiência 2 de junho 19 de agosto 13:30 às 15:30 Comorbidades/ pessoas com deficiência/força de salvamento 7 de junho 20 de agosto 13:30 às 15:30 Comorbidades/ pessoas com deficiência 8 de junho 24 de agosto 9:00 às 12:00 13:30 às 15:00 Comorbidades/pessoas com deficiência 9 de junho 25 de agosto 9:00 às 12:00 13:30 às 15:00 Comorbidades/pessoas com deficiência 10 de junho 26 de agosto 9:00 às 12:00 13:30 às 15:00 Comorbidades/pessoas com deficiência 11 de junho 27 de agosto 9:00 às 12:00 13:30 às 15:00 Comorbidades/pessoas com deficiencia 15 de junho 31 de agosto 13:30 às 15:30 Comorbidades/ pessoas com deficiência 18 de junho 1 de setembro 13:30 às 15:30 Comorbidades/ pessoas com deficiência

O calendário da 2ª dose de PFIZER será o seguinte:

DATA PRIMEIRA DOSE DATA SEGUNDA DOSE HORÁRIO GRUPOS 15 de junho 18 de junho 10 de setembro 9:00 às 12:00 Comorbidades/ pessoas com deficiência

Mais informações pelo telefone: 47 8402-7089.