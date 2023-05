Vacina contra gripe já está liberada para toda população de Mafra

A partir desta segunda-feira, 15, a vacina contra Influenza/gripe está liberada para toda a população a partir de seis meses de idade, nas unidades de saúde de Mafra que possuem sala de vacina, conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde. Para se vacinar, basta levar a caderneta de vacinação.

O horário de funcionamento é das 7 às 16 horas e algumas unidades trabalham com horário estendido. Confira abaixo as ESFs com horário estendido, exclusivo para vacinação.

Cronograma das ESFs – Vacinação Contra Gripe – Horário Estendido

UNIDADE DE SAÚDE DIAS HORÁRIO ESF Central – tel: 99153-2991 Segunda à sexta-feira 7 às 19 horas ESF CAIC – tel: 3642-5586 Segunda à sexta-feira 7 às 19 horas ESF Ricardo Gregório – Vila Nova tel: 3642-7124 Segunda à sexta-feira 7 às 19 horas ESF Vereador Edson Luís Schultz – Restinga – tel: 3645-1033 Entrar em contato com a unidade para saber o dia que haverá vacinação à noite

Intensificação da Campanha – DIA D DE VACINAÇÃO

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começou no dia 10 de abril e prosseguirá até o dia 31 de maio, de segunda a sexta-feira, dentro do horário de funcionamento das unidades de saúde. O Dia D da campanha, em Mafra, será no sábado deste mês, no dia 20 de maio, de 8 às 16 horas, nas unidades Caic, Vila Nova, Restinga, Central, Espigão do Bugre e Jardim América (nesta ESF haverá também realização de exames preventivos).

Já tomei vacina no ano passado. Tenho de tomar este ano?A Saúde reforça que quem se vacinou contra a influenza no ano passado também deve se vacinar neste ano, pois a vacina é atualizada anualmente para garantir a proteção contra as variantes e subvariantes atuais, além das passadas. O objetivo dessa campanha é reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, na população-alvo para a vacinação.

Quais as salas de vacina em Mafra?

Mafra conta com 10 salas de vacinação que atendem durante a semana, de segunda à sexta-feira, confira abaixo quais são: