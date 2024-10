Vacina contra a Poliomielite deixa de ser em gotinhas

A partir do dia 04 de novembro o esquema de vacina contra Poliomielite será em quatro doses injetáveis (VIP), sendo a primeira dose aos dois meses, a segunda os quatro, a terceira aos seis e a dose de reforço aos 15 meses.

A substituição que está sendo feita é a seguinte: duas doses de reforço com vacina oral poliomielite bivalente (VOPb) por uma dose de Vacina Inativada Poliomielite (VIP), passando a ser somente vacina injetável. Esta medida segue determinação do Ministério da Saúde, a fim de dar continuidade ao processo de erradicação da Poliomielite .

Esquema vacinal

No dia 27 de setembro de 2024 todas as vacinas VOPb Vacina oral da Poliomielite bivalente foram recolhidas das Salas de Vacinas do município de Mafra conforme determinação do Ministério da Saúde. A partir de 04 de novembro o esquema de vacinação já será de quatro doses, exclusivo VIP. Acompanhe o novo esquema vacinal contra a pólio.

2 meses – 1ª dose – injetável

4 meses – 2ª dose – injetável

6 meses – 3ª dose – injetável

15 meses – dose de reforço – injetável

Erradicação da doença

De acordo com o Informe Técnico do Ministério da Saúde – Retirada da Vacina Poliomielite 1 e 3 (ATENUADA)(VOPb) e adoção do esquema exclusivo com vacina Poliomielite 1, 2 e 3 (INATIVADA) (VIP) -, o último caso de infecção pelo poliovírus no Brasil ocorreu em 1989. Em 1994, o país recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem do seu território, juntamente com os demais países das Américas. O Brasil está há 34 anos sem a doença e contabiliza 47 anos de sucesso de uso da VOP nas estratégias de vacinação do no combate contra a poliomielite desde que foi introduzida de forma oficial em 1977. “Estamos vivenciando um marco histórico na erradicação da Poliomielite”, ressaltou a Coordenadora da Vigilância Epidemiológica do Município de Mafra, Nilséia Iancoski.

Dentro do processo da logística reversa das doses de VOPb, também foi realizada capacitação dos profissionais de Saúde que atuam na Rede de Saúde Pública, para alinhamento e operacionalização do novo esquema vacinal no município.

Salas de Vacina em Mafra

Em caso de dúvida, os pais ou responsáveis podem entrar em contato com sua ESF de referência ou com a Sala de Vacina mais próxima. É importante ter em mãos a carteirinha de vacinação da criança.

Consulte na tabela abaixo as ESFs com sala de vacinação: