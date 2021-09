Vacina: Mafra aplica 3ª dose em idosos acima de 70 anos com comorbidades

A Saúde de Mafra segue na tarefa de imunização contra Covid-19, aplicando o reforço, com a vacina Pfizer, vacinando idosos acima de 70 anos, com comorbidades. Nesta semana os idosos do Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis receberam a 3ª dose.

A secretaria informa que as unidades de saúde do município entrarão em contato com as pessoas, devido ao intervalo entre a segunda e a terceira dose ter um período específico.

No município, até o dia 16 de setembro foram aplicadas  61.821 doses, sendo 39.366 da D1 (1ª dose); 22.440 da D2/DU (2ª dose /Dose Única) e 15 de reforço. Ver vacinômetro do site da Prefeitura.Â

Adolescente deve estar acompanhado de responsável

A Secretaria Municipal de Saúde salienta que continuam as aplicações de Pfizer para pessoas com 15 anos ou mais, nos ESFs de Mafra. A vacinação acontece mediante fornecimento das doses pelo Ministério da Saúde.

Para receber a vacina, o adolescente deve levar documento com foto, carteirinha de vacinação, Cartão Nacional de Saúde. Deve ainda estar acompanhado dos pais ou responsáveis, ou apresentar de termo de consentimento assinado pelos pais ou responsáveis. Já os adolescentes com comorbidade e deficiência devem apresentar comprovação.