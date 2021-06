Vacina: mais de 2.300 pessoas receberam a primeira dose no sábado em Mafra

A prefeitura de Mafra promoveu no último sábado (12), um mutirão para aplicar a primeira dose de vacina contra Covid-19 – o Dia D de vacinação nas unidades de saúde, das 8 às 17 horas. Foram aplicadas 2437 primeiras doses de vacina.

O chamamento foi para os seguintes grupos prioritários, definidos conforme nota técnica nº 27 GEDIM/DIVE/SUV/SES: pessoas de cinquenta e cinco a cinquenta e nove anos, motoristas e cobradores de transporte coletivo e rodoviário, motoristas de ônibus escolar e de van escolar, caminhoneiros que são motoristas de transportes rodoviários, trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos que atuam nas empresas de limpeza urbana e coleta e trabalhadores do transporte metroviário.

O prefeito Emerson Maas e o secretário municipal de saúde, Plínio Saldanha percorreram as unidades de saúde durante o sábado para acompanhar a vacinação e ao final do dia fizeram um balanço sobre a ação. “Agradeço a todos da secretaria saúde, aos militares do 5º RCC que deram suporte à organização e principalmente à população que compareceu para começar o processo de imunização com o recebimento da primeira dose. É Mafra avançando contra o coronavírus”, declarou o prefeito.

Enfim vacinadas

Cleuza de Fátima Galante, de 57 anos, recebeu a primeira dose neste dia D, na ESF Jardim América. Ela disse que estava esperando faz tempo por este momento. “Vemos muita gente morrendo por essa doença. Então agradeço por ter chegado até mim, estou emocionada também pela vacina chegar a nossa cidade”, contou. Cleuza ainda deixou um recado: “Estou imunizada, mas devemos continuar usando máscara”.

Quem também foi logo pela manhã foi Sandra Terezinha Altmann Simões, de 59 anos, acompanhada de sua nora Kelly Washington. Ela foi avisada do Dia D pela própria ESF e contou que estava na expectativa. “Tive minha filha e neta afetadas pela Covid-19. Foi triste e tive medo”, contou. Ela também deixou um recado: “Tomem cuidado, cuidem da família e de si próprios e continuem com as precauções”.

50 a 54 anos recebe vacina ainda em junho

O prefeito anunciou ainda que a partir de hoje, segunda-feira (14) as pessoas de 54 anos já podem se dirigir às unidades de saúde de seu bairro para receber a primeira dose de vacina contra Covid-19. Até 30 de junho Mafra pretende vacinar todos da faixa etária de 50 a 54 anos, seguindo com rigor o calendário do Governo do Estado de Santa Catarina e conforme disponibilidade das doses.

Acompanhe o calendário de vacinação para Mafra

Mediante o recebimento das doses de vacina vindas do Ministério da Saúde, Mafra seguirá o seguinte calendário:

FAIXA ETÁRIA PERÍODO 54 ANOS 14, 15 E 16 DE JUNHO 53 ANOS 17, 18 E 21 DE JUNHO 52 ANOS 22, 23 E 24 DE JUNHO 51 ANOS 25 E 28 DE JUNHO 50 ANOS 29 E 30 DE JUNHO Este calendário será executado com a entrega de mais doses da vacina contra Covid-19 pela Secretaria Estadual de Saúde/Ministério da Saúde

Vacinômetro

Em Mafra, até a última atualização do VACINÔMETRO, em 12 de junho, 22836 doses já haviam sido aplicadas, entre primeira e segunda dose. Do total da população, 29,80% já recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus.