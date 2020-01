Vacina pentavalente já está disponível na saúde pública em Mafra

De acordo com a nota informativa do Ministério da Saúde, emitida em 21 de agosto de 2019, houve um lapso temporal no reabastecimento da rede com a vacina pentavalente, mas que já havia sido firmado contrato com a aquisição de oito milhões de doses para o segundo semestre de 2019 e primeiro semestre de 2020.

A Secretaria Municipal de Saúde de Mafra recebeu, na última semana, cerca de 500 doses da vacina penta, que já está disponibilizada na Policlínica Municipal desde segunda-feira, 20. Vale lembrar que todas as unidades de saúde retornam somente a partir do dia 03 de fevereiro, no horário das 7h às 16h, já reabastecidas com as doses da vacina.

O QUE É A VACINA PENTAVALENTE?

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina pentavalente é a combinação de cinco vacinas individuais em apenas uma (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria haemophilus influenza tipo B, responsável por infecções no nariz, meninge e na garganta). Desde 2012, o Programa Nacional de Imunizações (PNI), oferta a vacina pentavalente na rotina do Calendário Nacional de Vacinação e as crianças devem receber três doses da vacina: aos 2, aos 4 e aos 6 meses de vida.