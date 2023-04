Vacinação contra gripe busca atingir a meta de 90% até o final da campanha

Compartilhar no Facebook

Iniciada em 10 de abril, a campanha de imunização contra gripe/influenza completou 10 dias no dia 20 de abril. Neste período, em Mafra, foram aplicadas 2.824, totalizando 16,85% de cobertura para o grupo prioritário.

A meta, de acordo com o Ministério da Saúde (MS) é atingir 90% de cada grupo até o fim da campanha, previsto para 31 de maio. A coordenação de Atenção Básica alerta para a importância da imunização das pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, pois são mais vulneráveis aos vírus, podendo a doença evoluir para casos graves e até mesmo para morte.

Onde se vacinar

A Secretaria Municipal de Saúde informou que todas as unidades de saúde municipais que possuem sala de vacinas terão oferta de doses. O horário de funcionamento é das 7 às 16 horas e algumas unidades trabalham com horário estendido.

Cronograma das ESFs – Vacinação Contra Gripe – Horário Estendido

UNIDADE DE SAÚDE DIAS HORÁRIO ESF Central – tel: 99153-2991 Segunda à sexta-feira 7 às 19 horas - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - ESF CAIC – tel: 3642-5586 Segunda à sexta-feira 7 às 19 horas ESF Ricardo Gregório – Vila Nova tel: 3642-7124 Segunda à sexta-feira 7 às 19 horas ESF Vereador Edson Luís Schultz – Restinga – tel: 3645-1033 Entrar em contato com a unidade para saber o dia que haverá vacinação à noite

Salas de vacina em Mafra

ESF BAIRRO ENDEREÇO E TELEFONE Ben. Ulla Schneider Jardim América Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291 ESF Ricardo Gregório Vila Nova Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124 CAIC Vila das Flores Avenida das Rosas, 6377 – 3642-5586 Ben. Ana Zilda Ruthes Espigão do Bugre Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162 Central Centro Mal. Floriano Peixoto, 1085/1217 – (47) 99153-2991 Guilherme Ganzert Faxinal Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008 Edvino Hable São Lourenço Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074 Ben. José Tauscheck Vista Alegre Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005 Vereador Edson Luiz Schultz Restinga Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033 Juventino Haas Petters Bela Vista dos Sul Rua Primitivo Peters, s/n. WhatsApp:3642-8678.

Grupos prioritários

– Idosos com 60 anos ou mais de idade – apresentar documento que comprove a idade;

– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

– Gestantes: apresentam maior risco de doenças graves e complicações causadas pela influenza, podem ser vacinadas em qualquer idade gestacional;

– Puérperas: todas as mulheres no período até 45 dias após o parto – apresentar documento que comprove o puerpério (certidão de nascimento, cartão da gestante, documento do hospital onde ocorreu o parto, entre outros);

– Profissionais da Educação e Segurança Pública – apresentar declaração de vínculo;

– Profissionais da Saúde – apresentar carteirinha do Conselho;

– Profissionais das Forças Armadas – comprovar o vínculo ativo;

– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade.

Serviço:

Campanha de imunização contra gripePeríodo: até 31 de maioPúblico-alvo: todos os grupos prioritáriosInformações: na sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde pelos telefones 3645-3931 e 3642-7468 na Coordenação da Atenção Básica ou nas próprias ESFs.