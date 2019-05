Vacinação contra Influenza em Mafra chega a 61,30%

A pouco mais de duas semanas para o final da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe), a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde informa que, até o dia 14 de maio, foram aplicadas 9.665 doses, ou seja, uma cobertura de 61,30%. A orientação para quem ainda não tomou a vacina é ir até a unidade de saúde mais próxima para ficar imunizado. A campanha se encerra em 31 de maio.

O público-alvo da campanha deste ano é de 15.767 pessoas, entre elas: crianças (de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas (até 45 dias pós-parto); idosos com mais de 60 anos; profissionais da saúde; grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; povos indígenas; professores das escolas públicas e privadas; e policiais, bombeiros e membros ativos das forças armadas.

AINDA DÁ TEMPO

A Saúde de Mafra conclama aqueles que ainda não tomaram a vacina a procurarem as Unidades de Saúde da Família que contam com sala de vacinação. Vale destacar que para sistematizar o atendimento as pessoas devem ter em mãos a carteira de vacinação. Para os professores das escolas públicas e privadas será necessária apresentação de documentação que caracteriza esta profissão. Já para as pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outra condição clínica especial, independente da idade, é necessária prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina que deverá ser apresentada no ato da vacinação.

ONDE SE VACINAR

ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291

ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124

ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586

ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162

ESF Central – Marechal Floriano Peixoto, s/n. – 3642-7775

ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008

ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074

ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005

ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033

ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678.