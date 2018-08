Vacinação itinerante será realizada nesta sexta-feira no CEIM Comecinho de Vida

Nesta sexta-feira (24), das 16h30 às 18h30, a Secretaria de Saúde de Mafra estará realizando vacinação itinerante no CEIM Comecinho de Vida com o objetivo de vacinar as crianças que ainda não receberam as doses das vacinas na Campanha Nacional de Vacinação da Poliomielite e Sarampo.

Nesta ação, serão vacinadas as crianças que estiverem acompanhadas de pais e/ou responsáveis, portando a carteirinha de vacinação. O público-alvo da campanha são crianças de 1 ano a 4 anos 11 meses e 29 dias, que ainda não tomaram a dose da Vop (Contra a Poliomielite) e da VTV (Tríplice Viral contra Sarampo, Rubéola e Caxumba).