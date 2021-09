Compartilhar no Facebook

A imunização contra COVID-19, para adolescentes de 17 anos e de 16 a 12 anos, com comorbidade, com doses da Pfizer inicia em Mafra na próxima segunda-feira, dia 13, em todos os postos de saúde com sala de vacina.

Conforme explicações de Secretário Municipal de Saúde, Plínio Saldanha o início sofreu um pequeno atraso devido ao fato das vacinas não terem chegado no município.