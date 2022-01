Vacinação para crianças de 8 anos ou mais inicia nesta terça-feira em Mafra

Em pouco mais de um ano, município ultrapassou 100 mil doses aplicadas

A vacinação contra COVID-19 em crianças chegou à faixa etária dos 8 anos em Mafra.

Conforme informou a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, na terça-feira, dia 25 de janeiro, começa a vacinação contra COVID-19, para a partir de 8 anos. As vacinas estão sendo feitas na Policlínica Municipal, diariamente, das 7h30 às 19h. As crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Para as demais faixas etárias, acima de 12 anos, tanto para 1ª dose, como para 2ª dose ou reforço, as vacinas estão sendo ofertadas em todas as ESFs que possuam salas de vacina. Para as crianças – de 5 a 11 anos – a vacinação está sendo concentrada na Policlínica Municipal.

Mais de 100 mil doses aplicadas

No período de pouco mais de um ano, de 01 de janeiro de 2021 a 21 de janeiro de 2022, o município de Mafra já aplicou mais de 100 mil doses de vacinas contra COVID-19, entre 1ª, 2ª doses, Dose Única (DU) e reforço.

Foram 100.963 doses, atingindo: 79,29%cento da população com a 1º dose; 82,73% para D1 mais DU; 75,68% para D2 mais DU e 22,70 de reforço.