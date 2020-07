Vakinha: ajude o abrigo de cães de Mafra a construir uma fossa séptica

Compartilhar no Facebook

O Abrigo de Cachorros Amigo Fiel, situado em Mafra-SC é o principal trabalho da ONG Clube Ecológico Canforeira. Hoje o abrigo cuida de cerca de 140 cães que foram resgatados pelos mais diversos motivos.

Apesar de hoje haver um auxilio da prefeitura para o abrigo, os valores recebidos são destinados para alimentação e limpeza dos canis. Além desses custos sempre há despesas extras com castração, veterinário, vacinação, vermífugo, manutenção dos canis entre outros gastos, com isso o projeto tão necessário da fossa vai ficando em segundo plano.

Os custos para execução do projeto são bem altos, porém parte do material já foi obtido através de doações, e um dos custos que o abrigo está tendo dificuldade de arrecadar devido a situação atual do canil, é o da mão de obra para construção de duas fossas.

Através de uma “vakinha” online a população pode ajudar o abrigo a ajudar os amigos de quatro patas.

O público também pode acompanhar o trabalho nas redes sociais. Lá existe a possibilidade de falar com os voluntários e encontrar outras formas de doar.

FOSSA SÉPTICA

As fossas sépticas são unidades de tratamento primário de esgoto doméstico nas quais são feitas a separação e a transformação físico-química da matéria sólida contida no esgoto. É uma maneira simples e barata de disposição dos esgotos indicada, sobretudo, para a zona rural ou residências isoladas.