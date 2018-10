Valores e virtudes estão sendo trabalhados pela EMEF Campo da Lança

Em uma época em que as pessoas estão esquecendo de muitos valores, a EMEF Campo da Lança está desenvolvendo o projeto “Resgatando virtudes e valores na escola”, na etapa da “Criança Solidária”, junto aos seus 153 alunos do ensino fundamental. O projeto está trabalhando virtudes e, nesse contexto, praticaram a solidariedade na Semana da Criança. “Além de ganhar, eles também foram doar solidariedade, com muitos abraços música, alegria e carinho no Lar dos Velhinhos “São Francisco de Assis” e ainda levaram materiais de higiene”, explicou a diretora Daiane Ruthes Jusviack.

No período da tarde os alunos contribuíram com o projeto da Igreja Nossa Senhora Aparecida de Mafra, que atende mais de 50 famílias carentes, levando alimentos e brinquedos. “Foi emocionante ver a alegria das crianças, tanto das que receberam como das que doaram”, declarou a gestora. A visita à família foi orientada por Eloir Torcate, da Pastoral Social da Aparecida, que realiza importante trabalho junto às famílias carentes.

FAZER O BEM E AGIR CORRETAMENTE

O projeto tem por objetivo oportunizar a conscientização de que devemos sempre fazer o bem e agir corretamente para que tenhamos um futuro com relações mais amigáveis, solidárias e felizes. Trabalhando as virtudes dentro e fora de sala de aula, desperta-se nos alunos a intencionalidade de praticar o bem sem olhar a quem.

Para tanto realizaram a coleta de doações que seriam entregues aos mais necessitados e visitaram os locais de doação para os alunos conhecerem a realidade ao qual estão ajudando. Com o projeto, os alunos foram orientados a doar carinho, humanidade e alegria, além de bens materiais.

“Queremos resgatar os valores e virtudes de cada aluno, apresentando-lhes diversas maneiras de fazer o bem ao próximo, incentivando o respeito ao outro através do exemplo e de atitude demonstradas pelos professores”, explicou a diretora.

As próximas etapas do projeto trabalharão a criança carinhosa, criança prestativa e criança amigável, entre outras.