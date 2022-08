Valorização da família é trabalhada por alunos do CEIM Vila Olsen

Respeito, fraternidade, união e concepção de família foram alguns dos valores trabalhados

“A Família! Onde nossa história começa” foi o tema trabalhado por alunos do Pré-escolar do Centro de Educação Infantil Municipal Vila Olsen, neste mês de agosto. No decorrer do ano o trabalho continua, sendo adaptado entre os outros temas, pois promove a valorização da família. O respeito, a fraternidade, a união e a concepção de família foram alguns dos valores trabalhados.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A criatividade das crianças no desenvolvimento do tema foi marcada pelos desenhos com a família; pinturas e confecção de maquetes de suas casas e integrantes de suas famílias, usando retalhos de papel cartão, cartolinas e palitos de picolé.

Onde começa nossa História

A professora Ivone Alves Moreira explicou que trabalhar o tema propiciou à criança uma reflexão de sua estrutura familiar e o conhecimento de outras famílias, valorizando o bom relacionamento entre as pessoas de sua família e com as demais pessoas que a rodeiam, oportunizando atividades que despertem o respeito e o interesse pelos diferentes grupos familiares. “Quando a criança inicia a Educação Infantil na maioria das vezes, é a primeira separação das crianças do convívio familiar . Assim o tema proporciona à criança compreender que o convívio com os demais é importante para viver em sociedade, tornando a relação da escola com as famílias em uma relação de muita proximidade, sendo um elo para a educação e desenvolvimento das crianças”, destacou.

Respeito às diversas instituições familiares

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Disse ainda ter ficado muito feliz com as atividades, pois as crianças demonstram orgulho ao falar de suas famílias e curiosidade para saber como é a família de seus colegas. “Foi um incentivo para respeitarem as diversas instituições familiares, fazendo com que a criança compreenda o formato da sua família”.

O mesmo tema tem sido desenvolvido em outros anos, seguindo os temas sugerido pela SME e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC.

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano iniciamos a publicação de uma série de matérias sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplauso”.

Mais informações no site da Prefeitura www.mafra.sc.gov.br (Criatividade na Educação) na página da Educação, Espaço Escola.