Veículo furtado é recuperado no interior de Mafra

Na segunda-feira, 25, por volta das 18h10, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rodovia BR 280, Localidade de Avencal do Meio, para averiguar denúncia de um veículo com registro de furto estacionado no pátio de uma residência. Através de consulta no sistema integrado da PM se constatou a veracidade do registro de furto de um veículo VW/Voyage, o qual havia sido furtado no centro de Mafra, na madrugada do dia anterior.

A proprietária da residência relatou que um homem desconhecido solicitou para guardar o veículo que estaria com defeito mecânico e posteriormente retornaria busca-lo. O veículo recuperado foi removido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.