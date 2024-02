Vem aí a 3ª edição da Gincana de Integração Intercomunidades

A Secretaria de Assistência Social de Mafra está preparando a 3ª edição da Gincana de Integração Intercomunidades (GIIC), que visa possibilitar a todas as comunidades mostrarem sua força e união. O lançamento da 3ª GIIC está agendado para o dia 6 de março, às 19 horas, no Centro de Convivência do Idoso (CCI).

O Executivo Municipal convida as associações de moradores, grupos de jovens, famílias, as escolas dos bairros de Mafra para que montem suas equipes e participem da reunião de lançamento quando conhecerão as modalidades que vão agitar as comunidades em 2024.