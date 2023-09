Vem aí a 9ª Corrida Noturna “Prof. João Martin Hau Neto” de Mafra

As inscrições poderão ser feitas de 19 de setembro a 31 de outubro

A Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura realizará no dia 04 de novembro, a 9ª Corrida Noturna “Prof João Martin Hau Neto”. A ação visa estimular a prática desportiva como elemento da promoção da saúde.

Serão beneficiados diretamente 400 adultos praticantes de corrida de rua de ambos os sexos, com idade a partir de 16 anos.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas de 19 de setembro a 31 de outubro, através do site da Prefeitura de Mafra, no link 9ª Corrida Noturna , ou diretamente AQUI ou ainda no site do CHIPRUN

Os inscritos poderão optar por um kit de participação de R$ 35,00 ou R$ 65,00. A Entrega dos Kits será no dia 04 de novembro, das 13h30min às 20 horas, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki. Deverá ser feita individualmente, mediante apresentação de carteira de identidade, CPF e comprovante de pagamento da taxa, originais.

Prova

A largada será as 20h30min e o percurso total será de 7.000 metros, com o grau de dificuldade moderado. Os atletas sairão da Praça Ferroviário Miguel Bielecki, passando pelas Ruas Marechal Floriano Peixoto, Gabriel Dequech, Felipe Schmidt e Tenente Ary Rauen, retornando em Frente ao Posto Delta esquina com Espaço Alamos, seguindo pelas ruas Tenente Ary Rauen e Marechal Floriano Peixoto, até a Praça Ferroviário Miguel Bielecki.

Premiação

A premiação em dinheiro será de R$ 500,00, R$ 300,00 e R$ 200,00 respectivamente para o 1º, 2º e 3º lugar no geral. A premiação por categorias se dará do 1º ao 3º lugar, com troféu. Todos os corredores receberão medalha de participação.

Informações

A 9ª Corrida Noturna “Prof. João Martin Hau Neto” é uma realização da Prefeitura Municipal de Mafra e do Departamento Municipal de Esportes de Mafra.

Mais informações pelo telefone 47 991905435, com Carlão, diretor municipal de esportes.