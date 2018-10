Vereador busca apoio da Autopista para novo acesso no km 06 da BR-116

Na última segunda-feira, 08, o vereador Valdemar Hoenning se reuniu com representantes da empresa Autopista Planalto Sul. O motivo do encontro foi a solicitação da abertura da marginal no KM 06 da BR-116 no bairro Faxinal em Mafra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para o vereador e para a comunidade daquele bairro, a abertura da marginal do KM 06 possibilitaria um acesso mais fácil e rápido. Além disso, não prejudicaria o comércio local. Segundo o vereador, um restaurante fechou pela falta de acesso e uma oficina, com 45 anos, está sofrendo os impactos daquela obra.

O gerente de engenharia da Autopista Planalto Sul, Marcos Fabrício Dutra, explicou que para duplicação da BR-116 prevê a continuação da marginal. No contrato inicial, a Autopista seria responsável por apenas um quilometro de pavimentação e melhorias da marginal. Buscando apoio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Autopista ampliou essas melhorias para sete quilômetros. Dutra informou que quando as marginais foram asfaltadas e melhoradas, o KM 06 não foi contemplado devido a demora do licenciamento ambiental, mas com a duplicação será executada.

O próximo passo do vereador Valdemar será oficializar o pedido ao Autopista por meio de ofício.