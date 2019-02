Vereador solicita passarela para travessia de pedestre no km 05 da BR-116

Nesta semana, a Arteris Planalto Sul S/A informou que já contratou empresa especializada para elaboração do projeto de passarela para a travessia de pedestres no KM 05, da BR-116, próximo ao mercado 111 em Mafra. A solicitação foi feita pelo vereador Vanderlei Peters (PDT) em abril de 2018.

Segundo o vereador Vanderlei, os pedestres encontram dificuldades para realizar a travessia da rodovia durante tráfego intenso. A solicitação busca mais segurança para os pedestres, assim evitando que continuem a correr riscos desnecessários e que fatalidades não ocorram.

A Arteris informou que desde 2015 a concessionária está trabalhando na viabilidade dos estudos, projetos e licenças para a obra de duplicação da rodovia BR-16/SC, que conta com a travessia de pedestre do KM 05. Em maio de 2018, a Arteris protocolou na Agência Nacional Transportes Terrestres (ANTT) os projetos funcionais, os quais se encontram em análise pela ANTT. No momento, a concessionária contratou empresa especializada para o detalhamento do projeto executivo que está em elaboração.