Vereadores de Mafra abrem CPI contra o vice-prefeito Vicente Saliba

Compartilhar no Facebook

A sessão da Câmara de Mafra foi agitada na noite desta segunda-feira (2), os vereadores Abel Bicheski, Adilson Sabatke, Cirineu Cardoso, Dimas Humenhuk, Eder Gielgen e Edenilson Schelbauer apresentaram um requerimento para abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra o vice-prefeito Vicente Saliba.

Os seis vereadores pediram a abertura da CPI com base em uma denúncia anônima que acusa Saliba de manter contrato com o poder público, na Prefeitura de Papanduva, na Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Mafra, e de exercer atividade dupla de médico na UPA de Mafra e no Hospital Bom Jesus em Rio Negro, além de suposto nepotismo por seu genro também trabalhar na UPA de Mafra. A denúncia foi feita na ouvidoria da Câmara.

Outros cinco vereadores – João Carlos Reiser, José Marcos Witt (Witinho), Valdir Sokolski, Vanderlei Peters e Erlon Veiga – foram contra a abertura da Comissão. O vereador Elcion Peters e a vereadora Marise Valério não participaram da sessão.

O vereador Abel Bicheski comentou que foi um dos primeiros a assinar o requerimento para a instalação da CPI, pois considera a grave a denúncia feita fazendo um paralelo com outras CPI´s, de outra legislaturas, afirmando que na época o então vereador Vicente Saliba também apoiou Comissões Parlamentares semelhantes.

Contra a abertura da CPI o vereador Witinho diz que considera a denúncia um foco eleitoreiro, com o objetivo de prejudicar uma possível candidatura de Saliba a Prefeitura de Mafra. Ele questiona o fato da denúncia ter sido feita somente agora e de forma anônima, já que os eventos relatados ocorrem desde 2015.

O QUE DIZ VICENTE SALIBA

Procurado por nossa reportagem o vice-prefeito Vicente Saliba falou que é funcionário efetivo da Prefeitura de Papanduva, porém desde 2015, ano da eleição indireta quando foi eleito vice-prefeito, está afastado de suas funções de médico efetivo. E, que atualmente presta serviço para o Hospital de Papanduva, uma empresa privada.

Confirmou que trabalha na UPA de Mafra, onde é contratado por uma empresa que presta serviço para a Associação Mahatma Gandhi, instituição que administra a Unidade de Pronto Atendimento.

Vicente conta que não está trabalhando em nenhum cargo comissionado e que não trabalha em duplicidade de horário, o que pode ser comprovado através de registros de escala.

Quanto a denuncia de nepotismo diz que o suposto genro não é casado com sua filha, e que ele é médico, um profissional liberal que pode trabalhar em qualquer lugar.

De forma tranquila disse não existir nenhum problema quanto o seu trabalho de médico, que é um profissional liberal exercendo sua profissão. Que irá responder tudo dentro da lei, pois não está cometendo nenhuma irregularidade. Apontou ainda que a denúncia assim como a CPI são de cunho político devido ao ano eleitoral, já que em outubro terá eleição para prefeito.

CPI

A CPI terá o prazo de até 120 dias para conclusão dos trabalhos. O próximo passo será os líderes de bancadas indicarem os membros dos seus partidos para compor a CPI. O presidente Eder Gielgen escolherá três vereadores, obedecendo às proporções partidárias.