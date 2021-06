Vereadores de Mafra se reúnem com representantes dos cemitérios

Na última quarta-feira (16), os Vereadores da Câmara de Mafra se reuniram com os representantes dos cemitérios da Vila Ruthes, Rio Branco e Avencal São Sebastião, para deliberação sobre o de Termo de Ajustamento de Condutas proposto pelo Ministério Público, que visa regularizar questões ambientais dos cemitérios.

A reunião foi convocada pela Presidente da Câmara, Dircelene Dittrich Pinto, que ao tomar conhecimento do TAC e da preocupação dos notificados, prontamente manifestou apoio e a intenção de buscar uma ação conjunta entre Poder Legislativo, Instituto de Meio Ambiente e Poder Executivo.

Na reunião, os representantes das associações esclareceram sobre as dificuldades encontradas, bem como sobre a preocupação com as cláusulas do TAC proposto. Diante do conhecimento da realidade das associações, neste primeiro momento, ficou alinhado que a Câmara de Vereadores entrará em contato com o Instituto de Meio Ambiente a fim de esclarecer as obrigações a serem cumpridas e, na sequência, prosseguirá com a busca pelo apoio técnico do Poder Executivo.

Participaram da reunião os vereadores David Roeder (Podemos), Dircelene Dittrich Pinto (Podemos), João Maria Ferreira (PP), Jonas Heide (PL), Jonas Schultz (PSDB), Mario Skonieski (PDT), Rafael Cavalheiro (DEM), Sergio Luiz Severino (Patriotas), Wagner Grossl Ramos de Oliveira (PL).

