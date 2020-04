Vereadores mafrenses realizam reunião online

Compartilhar no Facebook

Na última segunda-feira 06, os vereadores mafrenses realizaram uma reunião online devido a quarentena em consequência a crise causada pelo Covid-19. Desde 18 de março, a Câmara Municipal de Mafra (CMM) junto ao poder executivo municipal, estadual e federal seguem tomando medidas de segurança em prol da saúde da população.

Durante a reunião, o presidente Eder Gielgen consultou os demais legisladores sobre a antecipação na devolução de R$ 400 mil da CMM a Prefeitura Municipal de Mafra. Segundo o presidente, este valor poderá auxiliar no combate ao coronavírus.

Outras pautas foram debatidas, como a situação da Casan no município. Os vereadores mantêm o posicionamento favorável a permanência da Casan neste momento. Para os vereadores, o foco das ações deve ser no combate do Covid-19 e posteriormente debater amplamente sobre abastecimento de água e saneamento básico em Mafra.

Ainda na reunião, os vereadores decidiram realizar novas reuniões online e com apoio dos servidores, buscarão uma forma segura e de fácil acesso para a transmissão de sessões ordinárias e extraordinárias.

Os vereadores Dimas Humenhuk e Elcion José Peters não conseguiram participar da reunião devido problemas técnicos e de conexão que serão solucionados nos próximos encontros.

Durante a reunião, os servidores estavam dando suporte e os vereadores ausentes continuaram as tentativas para participações que infelizmente não ocorreram. Para os demais vereadores, a reunião foi de suma importância e aguardam novos encontros.