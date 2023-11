Vereadores Mirins de Mafra conhecem os bastidores da política em Florianópolis

O grupo de vereadores mirins de Mafra teve uma experiência única nesta segunda-feira, ao visitar a capital catarinense, Florianópolis, e conhecer de perto o funcionamento de importantes instituições políticas e de controle do Estado.

Acompanhada pelos vereadores presidente Sérgio Luiz Severino, Dircelene Dittrich Pinto, David Roeder, Wagner Grossl Ramos de Oliveira e pelos servidores Tatiana Martins Ribas e Laurant Patrik Brykczynski, a primeira parada foi a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC), onde tiveram a oportunidade de explorar os espaços onde as decisões do Legislativo Estadual são tomadas.

Durante a visita guiada, os vereadores mirins conheceram o plenário, os gabinetes dos deputados, a sala da presidência, a sala da imprensa, o observatório da violência contra a mulher, os estúdios de TV e rádio, o auditório Antonieta de Barros, CEAC, além da sala onde acontecem as reuniões das comissões e diversos outros departamentos.

Um dos momentos marcantes foi quando a aluna Renata, representando o grupo, entregou em mãos uma solicitação no gabinete de um dos deputados, mostrando que os jovens estão engajados e dispostos a participar ativamente do processo político.

Após a imersão na ALESC, o grupo seguiu para o Tribunal de Contas do Estado (TCE), onde puderam conhecer as dependências, as áreas de exposição de artes e participar de um workshop sobre o funcionamento da instituição. O TCE desempenha um papel vital no território brasileiro, sendo responsável por fiscalizar as despesas e receitas dos estados e municípios. Apesar de sua importância, muitas pessoas ainda não têm conhecimento claro sobre o seu papel e funcionamento, o que tornou o workshop uma oportunidade valiosa de aprendizado para os vereadores mirins.

A visita foi encerrada com uma aula de história sobre a instituição, proporcionando aos jovens uma compreensão mais aprofundada sobre a relevância do Tribunal de Contas na manutenção da integridade e transparência das finanças públicas.

Os vereadores mirins de Mafra terminaram o dia repletos de novos conhecimentos e ansiosos pelo encontro programado para o dia seguinte, onde tiveram a chance de participar de mais atividades e expandir sua compreensão sobre o funcionamento do sistema político e administrativo brasileiro.