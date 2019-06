Vereadores mirins de Mafra participam da segunda sessão ordinária

As tradicionais sessões ordinárias foram substituídas por rostos curiosos e vontade de aprender. Nesta quinta-feira, 13, ocorreu a segunda sessão ordinária da Câmara Mirim de Mafra. O biólogo e ambientalista Júlio César Costin foi o orador da manhã e falou sobre a saúde do rio Negro e demais rios do município.

Durante o uso da tribuna, Júlio César Costin explanou sobre a importância do rio Negro, demais rios da região, e a necessidade da preservação ambiental. Além disto, apresentou as ações do projeto SOS Rio Negro com objetivo de conscientizar a não poluição do rio Negro. Além disto, Júlio falou sobre a preocupação com a flora e a fauna invasoras que são altamente prejudiciais para ecossistema aqui existente.

Os vereadores mirins ficaram preocupados com essas questões ambientais. Para eles, é preciso mais ações dos poder público em benefício ao meio ambiente.

SOLICITAÇÕES

Os vereadores mirins também apresentaram suas indicações escritas. A vereadora Laura Francine Niespodzinski de Barros, do Centro de Educação Municipal Beija-flor, solicitou implantação de duas faixas elevadas. Sendo uma em frente ao acesso da entrada dos alunos do ensino fundamental e outra na entrada principal. Pensando no incentivo ao esporte, a vereadora Laura também solicitou revitalização da quadra de esportes do Beija-flor.

Já a vereadora representando a Escola de Educação Básica Professora Maria Paula Feres, Ketlyn Mayara da Silva, solicitou a construção de calçadas na rua Germano Neundorf e seus entrocamentos. Também solicitou melhorias na iluminação pública próxima da escola Profª Paula Feres.

A vereadora Hanna Luiza Liebel, do Colégio Mafrense, solicitou a implantação de rotatória na avenida Nereu Ramos, entrada da Unc. O pedido é uma reivindicação antiga da comunidade local e do corpo docente e discente da unidade de educação.

Representando a comunidade da Vila Ivete, o vereador Cauã Felipe Gomes da Silva, da Escola de Educação Básica Monteiro Lobato, solicitou pavimentação asfáltica das ruas que circundam a escola. Após a enchente do início de junho, o vereador Cauã se mostrou preocupado com o assunto e solicitou ampliação da galeria de tubulação do rio Bandeira, nas proximidades da rua Independência.

De encontro com os problemas da enchente, a vereadora mirim Luiza Malluta Caldas, do Colégio Excelência, solicitou a vistoria dos bueiros devido aos alagamentos no bairro Nossa Senhora Aparecida. Também solicitou desocupação de áreas com risco de alagamento em épocas de enchente.

Em busca de melhorias para Escola Agrícola Municipal Prefeito José Schultz Filho, o vereador Lucas Enzo Ávila solicitou pontos de ônibus nas paradas até a instituição de ensino. O grande destaque da sua fala foi a solicitação da vinda do Horto Municipal para a escola, o que ajudaria no desenvolvimento técnico e educacional dos alunos. E também proporcionaria uma fonte de renda que seria revertida para o ensino.

Outro destaque é o pedido do vereador mirim Davi Pereira, da Escola de Educação Básica Professor Gustavo Friedrich, para fornecimento de instrumento musical novos para a banda marcial da escola. Além disto, o vereador mirim solicitou melhorias na iluminação pública dos bairros da Restinga e Vila Nova.

A vereadora mirim, Letícia Moreira, da Escola Municipal Vereador Evaldo Steidel, solicitou a recolocação da placa informativa na entrada da localidade do Saltinho do Canivete. Já o vereador da Escola de Educação Básica Jovino Lima, Igor Firacoski, solicitou a recuperação da malha asfáltica na rua Benemérito Ramiro Ruthes, no bairro Espigão do Bugre.

Por último, o vereador Geovane Matheus Dufeck, da Escola de Educação Básica Dr. Francisco Izabel, solicitou a colocação de cinco metros de lajotas usadas para o calçamento interno da escola até o parque. Atualmente, os alunos precisam passar pelo barro ou pó até a área de lazer.

A próxima sessão deverá ocorrer em julho, sem data definida.