Vice-prefeita assume a Prefeitura de Mafra até domingo

De hoje, dia 20 de setembro, até domingo, 24, Celina Dittrich Vieira é a prefeita em exercício do município de Mafra. Assumiu em cerimônia simples no gabinete, e já está atuante como chefe do Executivo municipal. O prefeito Emerson Maas tirou cinco dias de férias e se disse confiante com Dittrich à frente do cargo. Pela segunda vez Celina, que é advogada e ex-professora da Universidade do Contestado, especialista em Direito Civil, assume a Prefeitura.

Sobre a vice-prefeita: Atuante na vida pública, suas bandeiras maiores são a valorização da mulher, a melhoria na infraestrutura urbana e rural, fomento ao agronegócio e incentivo ao empreendedorismo.