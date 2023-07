Vice-prefeita de Mafra visita o IFSC Campus Canoinhas

Na manhã desta quinta-feira, 13, a vice-prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira, acompanhada da secretária de educação, esporte e cultura, Jamine Henning, estiveram no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) – Campus Canoinhas.

O objetivo foi o de conhecer as instalações, com vistas à implantação de um campus do IFSC em Mafra. Na ocasião foram recepcionadas pelo diretor-geral do Câmpus Canoinhas, Joel José de Souza e pelo coordenador do curso PROEJA em Agroecologia, Cícero Santiago de Oliveira.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para a vice-prefeita, o investimento em tecnologia e educação contribuem para a formação do jovem cidadão, seja em cursos técnicos ou de graduação. “O intercâmbio entre o município de Mafra e campus universitário do IFSC é uma ponte que conecta conhecimentos, perspectivas e culturas, enriquecendo a jornada acadêmica e preparando os estudantes para um mundo globalizado e colaborativo”, conclui Celina, agradecendo a hospitalidade dos anfitriões.