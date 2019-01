Vice-prefeito de Mafra comandará o executivo durante os próximos dias

Vicente de Paulo Bezerra Saliba assume o cargo durante as férias do Prefeito Wellington Roberto Bielecki

A partir desta terça-feira (22), o vice-prefeito de Mafra Vicente de Paulo Bezerra Saliba, assume o comando do executivo municipal e deve permanecer no cargo durante o período entre os dias vinte e dois (22) de janeiro a dez (10) de fevereiro, durante as férias do prefeito Wellington Roberto Bielecki, conforme determina o artigo nº 67 da lei Orgânica do Município.

A transferência de cargo aconteceu no gabinete do prefeito, nesta terça-feira (22). Vicente de Paulo Bezerra Saliba recebeu o comando do executivo com o compromisso de dar continuidade os trabalhos desenvolvidos durante a atual gestão.