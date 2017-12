Vigilância Sanitária de Mafra faz balanço das ações em 2017

Para encerrar as ações do ano, a Vigilância Sanitária de Mafra (VISA) fez um balanço de suas ações que compreendem os serviços executados pelos servidores do departamento, que trabalham em prol da saúde pública. Alvarás, inspeções, coletas e análises de água para consumo humano, atendimentos e demais atividades pertinentes à VISA estão demonstrados na tabela abaixo.

TAREFA DIÁRIA

Desde a criação do Código Sanitário Municipal em dezembro de 1992, a Vigilância Sanitária do município atua para o bem-estar da saúde pública, por meio de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da comercialização e produção de bens e de prestação de serviços de interesse da saúde.

ATENDIMENTO

Vale lembrar que a VISA, assim como demais órgão da Prefeitura, está em recesso desde o dia 25 de dezembro a 05 de janeiro de 2018, retornando às atividades normais no dia 8 de janeiro, conforme previsto no Decreto nº 4078, de 07 de dezembro de 2017, que estabelece o recesso do final do ano.

BALANÇO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2017 AÇÃO QUANTIDADE (em números) Alvarás sanitários expedidos (inicial, revalidação, habite-se) 2.903 Inspeção sanitária em estabelecimentos de saúde e serviços de alimentação 1.768 Coletas e analises de água para consumo humano 864 Atividades educativas (individuais e coletivas) 431 Analise e aprovação de projetos básicos de arquitetura 284 Atendimentos a denúncias 104 Instauração de processo administrativo sanitário (infrações sanitárias) 57

Serviço:

A Vigilância Sanitária (VISA) de Mafra fica na Rua Gabriel Dequech, ao lado do nº 220, Centro. Horário de atendimento, de segunda à sexta-feira das 7h30 às 12 horas e das 13 às 16 horas. Telefone: 47 3642-8708.