Vigilância Sanitária irá instituir câmara técnica na região

Membros e equipe técnica da vigilância sanitária dos municípios da região da Amplanorte, Amvali e Amunesc estiveram reunidos no Auditório da Amplanorte, nesta sexta-feira, 03. A ideia do encontro conduzido pelo coordenador de políticas públicas da saúde da Amplanorte, Ricardo Nestor de Paula, foi instituir uma câmara técnica macrorregional, envolvendo as regiões do Planalto norte, Vale do Itapocu e nordeste, para discutir os assuntos relevantes à vigilância sanitária nos municípios integrantes.

A reunião contou com a presença dos representantes de outras câmaras técnicas pelo estado de Santa Catarina para uma roda de conversa e definição de ações, além da apresentação das ações da comissão que está montando a Associação Catarinense de Fiscais.

“Nosso objetivo é o fortalecimento das ações das VISAS municipais, discutindo a importância de procedimentos conjuntos e de forma ampla. Foram apresentadas as práticas desempenhadas pelo COVISA, órgão colegiado, situado na região do Alto Vale do Itajaí, compreendendo 28 municípios, seus desafios e conquistas que contribuam para o desenvolvimento de outros colegiados e câmaras técnicas”, contou Cleiton Lima Alves Moreira Vice coordenador do COVISA do Município de Presidente Getúlio.

Será feita uma reunião posterior para definir o cronograma de reuniões do grupo.

A Amplanorte seguirá trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos municípios da região. Para saber mais sobre os eventos e ações que acontecem na associação dos municípios do planalto norte, continue acompanhando nossas mídias.