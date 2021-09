VII Seminário de Prevenção de Suicídio é realizado em Mafra

Nos dias 10 e 17 setembro a Secretaria Municipal de Saúde através da rede de saúde mental, promoveu capacitação voltada a prevenção de suicídio.

Responsabilidade nas divulgações, uso das mídias sociais, respeito aos familiares e orientação sobre onde buscar auxílio foram algumas das recomendações feitas durante oficina exclusiva para jornalistas da região, sobre o tema “Prevenção ao Suicídio nas Mídias e Imprensa”, abordado pela jornalista Barbara Popadiuk.

A oficina é parte do VII Seminário de Prevenção do Suicídio do Município de Mafra, que tem como tema “‘You matter – Sua história ainda não acabou”.

A oficina abordou enfoques que alguns veículos comunicação têm dado nas notícias sobre suicídio e a forma como algumas reportagens afetam os familiares que já se encontram extremamente abalados emocionalmente.

Em contraponto apresentou formas tidas como adequadas para uma reportagem com qualidade, princípios éticos e baseadas em normas da Organização Mundial de Saúde – OMS, do Governo Federal e do Governo de Santa Catarina.

Dentre as orientações apresentadas pela Jornalista Barbara Popadiuk, de maneiras corretas de se noticiar um suicídio, destacam-se o respeito ao luto dos familiares e a sensibilização do público para a prevenção.

Nesse aspecto, destacou a importância de se indicar sempre os locais ou espaços seguros para a busca de ajuda, como o Centro de Valorização da Vida, serviços de saúde de referência, entre outros.

Atenção aos sinais de alerta foi outra orientação a ser repassada pelas mídias. Ela concluiu sua apresentação destacando que é preciso falar sobre o assunto, não somente setembro amarelo, mas sempre com cuidado, respeito e orientações.

Prevenção de suicídio é uma Responsabilidade de todos… Tarefa de muitas mãos.

Além de grupos familiares e de amigos, a ajuda também pode ser encontrada na Unidade de Saúde mais próxima, no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), através do telefone (47) 3642-9983 e no Centro de Valorização da Vida – CVV, o acesso pode ser feito pelo site: www.cvv.com.br ou pelo número 188, a ligação é gratuita para qualquer linha de telefone fixo ou móvel.

O Seminário voltado aos profissionais de saúde ocorreu dia 10 e terá sequência no dia 17 setembro.

No período vespertino acontecerá oficina exclusiva para médicos da rede municipal com as temáticas: acolhimento, avaliação risco e manejo medicamentoso, com o Dr. Claudio Gastal( médico psiquiatra)

No período contrário as oficinas serão com os psicólogos Edson Eckel e Micheli Eckel com a Temática: “Prevenção Suicídio e Dependência Química: Mitos e Verdades” e com assistente social Ariane Woehl e psicóloga Debora Popadiuk com abordagem em “Manejo Risco Suicídio e Ações Multidisciplinares na Prevenção Suicídio para os profissionais de saúde.

A realização é da Prefeitura de Mafra, através da Secretaria Municipal de Saúde.