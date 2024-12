Vila de Natal na Praça dos Bancos vai até 23 dezembro em Mafra

Compartilhar no Facebook

A Vila de Natal, na Praça Desembargador Guilherme Abry (Praça dos Bancos, está oferecendo várias opções de lazer para as famílias. Brinquedos infláveis e camas elásticas são as opções gratuitas para as crianças. Tem ainda Feira de Artesanato, Vila Gastronômica e várias apresentações natalinas. Além disso, a praça está toda iluminada, possibilitando lindas fotos. Vale lembrar que a Vila de Natal abre suas atividades a partir das 18h30.

Vila de Natal – início às 18h30 – Praça dos Bancos

– Brinquedos infláveis (gratuitos) – todos os dias;

– Feira de Artesanato e Vila Gastronômica – todos os dias;

– De 21 a 23/12 – música ao vivo – apresentações de bandas locais e regionais.

Quarto do Papai Noel – Praça Lauro Müller (Alto de Mafra)

– Abertura dia 16/12 – às 19 horas

– Visitação: dias 16 e 18 de dezembro

– Horário: das 19 às 22 horas

– Entrada: gratuita

Apresentações: 5° Carreata do Colégio Universitário Mafrense e Schadeck e banda Marcial do Colégio Universitário Mafrense, cantora Alice Konig dos Reis e DJ Pedro Neto.