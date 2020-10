Visitas continuam suspensas no Presídio de Mafra

Nesta semana a Secretaria Estadual de Administração Prisional e Socioeducativa anunciou o retorno das visitas presencias nas unidades prisionais do Estado a partir do dia 20, próxima terça-feira. Em Mafra a volta das visitas está condicionada a classificação do risco potencial da Covid-19. Hoje o município se encontra no nível laranja.

Os níveis que definem a classificação de risco das regiões catarinenses são moderado (azul) alto (amarelo), grave (laranja) e gravíssimo (vermelho).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A região do Planalto Norte está com classificação laranja o que impede o retorno das visitas no atual momento.

Segundo a Secretaria de Administração Prisional a liberação será apenas nas regiões classificadas como risco médio (azul) ou alto (amarelo).

Além disto outros fatores serão levados em conta, como: inexistência de surto de covid-19 na unidade prisional; avaliação do risco potencial por região (médio e alto); número de casos na região; estrutura física adequada na unidade que garanta da visita; e o distanciamento social de 1.5 metro.

O visitante assinara ainda um termo assegurando que não apresenta sintomas da doença, não faz parte do grupo de risco e se comprometerá em informar à unidade caso apresente sintomas gripais 14 dias após a visita.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -