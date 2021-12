Visite o Natal Encantado do Circo Social; a entrada é gratuita

O Natal Encantado do Circo Social continua à disposição do público. O local possui uma grande decoração externa com luzes e cenários. Também há a casa do Papai Noel, presépio, garagem da alegria e sala de vídeo 3D.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O local ficará disponível para visitação até o dia 23/12. O público pode visitar a casa gratuitamente e se encantar com toda a decoração. É preciso seguir os protocolos de segurança, como o uso de máscara de proteção facial e distanciamento. Uma família por vez pode acessar os setores.

Local: Rua São João, nº 178 – Centro I (a 100 metros do Detran / Delegacia Regional de Mafra)

Rua São João, nº 178 – Centro I (a 100 metros do Detran / Delegacia Regional de Mafra) Horário: 19h às 21h

19h às 21h Informações: (47) 3271-9035 (ligação local para Mafra) ou 98496-1539 (WhatsApp)