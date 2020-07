Vistorias são realizadas em todos os postos de combustíveis de Mafra

Compartilhar no Facebook

O Corpo de Bombeiros Militar de Mafra, através do Serviço de Segurança Contra Incêndio (SSCI), em apoio a Polícia Militar de Mafra, Polícia Civil e Vigilância Sanitária, realizaram vistorias em todos os postos de combustíveis do município, visando coibir a aglomeração de pessoas nesses locais, mitigando assim, a possibilidade de contaminação e proliferação do COVID-19 em Mafra.

Foram fiscalizados os equipamentos de prevenção a incêndio, bem como o cumprimento das regras sanitárias estipuladas pela SES/SC. As ações foram prioritariamente preventivas/orientativas sendo que, em todas as vistorias realizadas, não foram encontradas irregularidades.