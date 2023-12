Viviane Brusque vence o 3º Desafio “Empreendendo na Cozinha”

Na noite de terça-feira, dia 28, aconteceu a 3ª edição do Desafio “Empreendendo na Cozinha”, tendo como local a Amplanorte, e um total de 17 receitas inscritas, entre doces e salgados.

A primeira colocada foi a merendeira Viviane Brusque, da escola Avencal do Saltinho, com a receita “Massa Nutritiva Tricolor”. Em segundo lugar ficou Amanda Christina de Assis, do CEIM Comecinho de Vida, com a receita “Bolo Salgado de Abóbora Cabotiá”. Na terceira colocação ficou Katia de Oliveira, da CEIM Gunther Werner, com a receita “Torta Salgada sem Glúten e sem Lactose”.

O Desafio “Empreendendo na Cozinha”, tem a finalidade de despertar nos (as) merendeiros (as) de Mafra a criatividade e a inovação. Os preparos, seguiram as regras do PNAE e foram avaliados pelos quesitos aparência, originalidade, sabor e possibilidade de aplicação nas unidades escolares.