Você sabe o que é um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)?

São serviços de saúde de caráter aberto e comunitário voltados aos atendimentos de pessoas com sofrimento psíquico, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras substâncias, que se encontra em situações de crise ou em processos de reabilitação psicossocial.

Como são os atendimentos no CAPS?

São realizados por equipe multiprofissional, que emprega diferentes intervenções e estratégias, como psicoterapia, terapia ocupacional, atendimento médico e de enfermagem, oficinas terapêuticas, atendimentos familiares e domiciliares e cuidado compartilhado com os postos de saúde.

O que é uma emergência em saúde mental?

É qualquer situação em que exista um risco significativa de vida para o usuário ou para outras pessoas, necessitando de uma intervenção terapêutica imediata. Quando a pessoa estiver em risco, ligue imediatamente para o SAMU (192). Você entrará em contato com um médico regulador, que através de algumas perguntas, poderá orientá-lo do que fazer e, sendo necessário, enviará uma ambulância para o atendimento. Nos casos em que for necessário o auxílio da força policial, essa será acionada pelo próprio médico regulador do SAMU.

Qual a diferença entre uma urgência e uma emergência em saúde mental?

Emergência: situação de risco grave que exige uma intervenção imediata em minutos ou horas – o paciente está se colocando em risco ou colocando outras pessoas em risco. Devendo ser atendida em serviço de emergência (UPA ou Hospital).

Urgência: Situação de um risco menor que exige uma intervenção em curto prazo podendo ser em dias ou semanas, podendo ser atendida no CAPS.

Quando a pessoa não estiver em risco de morte, mas precisar de cuidados em Saúde Mental procure orientação no CAPS das 07h às 17h, ou pelo telefone 47 99152-5464 ou na unidade de saúde próxima à sua residência.