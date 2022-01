Volta às aulas 100% presencial será no dia 7 de fevereiro em Mafra

A Secretaria de Educação de Mafra está se preparando a volta às aulas na rede municipal de ensino, prevista para o dia 7 de fevereiro, que neste ano estará com 100% dos alunos na forma presencial.

Em 2022 serão cerca de 6 mil alunos nas 29 escolas da rede municipal, do berçário ao 9º ano. E ainda está com as matrículas abertas para a reserva de vagas na nova Creche Nossa Senhora das Graças na Vila Ivete.

Uma das maiores preocupações do Executivo Municipal diz respeito à segurança dos alunos, professores e toda equipe de funcionários das escolas. Nesse sentido a Secretaria providenciou todas as ações para assegurar a presença dos alunos de forma segura em sala de aula, adotando as medidas de proteção, distanciamento e outras, preconizadas no Plano de Contingência – Plancom, inclusive quanto ao transporte dos alunos.

Segurança no transporte

Com relação ao transporte escolar, serão mantidas as seguintes medidas de prevenção:

– Obrigatoriedade da aferição de cada aluno ao entrar no ônibus. Realizada pelo monitor (ou motorista, quando for o caso);

– Realização da higienização de cada veículo, após cada rota;

– Em caso de constatação de qualquer sintoma gripal (febre/tosses, etc.) em aluno ou funcionário, comunicar imediatamente a direção escolar mais próxima, motorista ou departamento responsável, seguindo os protocolos/informativo (encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação);

– Trajeto do veículo com todas as janelas abertas, de modo a haver ventilação e constante troca de ar dentro do mesmo;

– Obrigatoriedade do uso de máscaras para alunos, monitor e motorista.

Capacitação

Como forma de preparar e motivar os professores e funcionários para o ano letivo que inicia em fevereiro, acontece na próxima semana, no período de 31 de janeiro a 4 de fevereiro, a Semana Pedagógica com capacitações planejadas de acordo com as necessidades apontadas pelos professores no final do ano passado. A palestra de abertura será no Cine Emacite, às 9 horas.

Mais informações sobre a volta às aulas nas secretarias das escolas ou na Secretaria de Educação pelo telefone: 3645-0735.