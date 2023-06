Wellinton Pedro continua encantando o público com belos shows

Compartilhar no Facebook

O talentoso cantor Wellinton Pedro, sucesso do The Voice Kids da TV Globo, continua encantando o público por onde passa.

No último sábado, durante um show, o jovem demonstrou que além de ser um grande cantor, é um grande ser humano de boas atitudes. Em um determinado momento ele parou seu show para autografar um CD para uma fã. Após sua apresentação o músico tirou fotos com todos que queriam registrar o momento.

Com apenas 14 anos de idade e um talento e simpatia de tirar o fôlego, Wellinton Pedro da cidade de Mafra-SC já é considerado a mais nova sensação sertaneja do Brasil.

O cantor que encantou o Brasil interpretando a música “Mulher Maravilha” da dupla Duduca e Dalvan, já soma milhares de seguidores no Instagram.

Wellinton Pedro tem na música sua grande inspiração, motivada pelo seu pai João Marcos Pedro, comerciante, proprietário do restaurante JM da cidade de Mafra, ao qual sempre foi um apaixonado por músicas sertanejas, sendo ele o compositor das músicas do seu filho. João Marcos Pedro emocionou o Brasil acompanhando a interpretação do seu filho em rede nacional, trazendo o retrato de um pai guerreiro, honesto e trabalhador e merecedor de todo esse momento que seu filho esta passando.