Wellinton Pedro se apresentará novamente neste domingo (4) no The Voice Kids

Com apenas 14 anos de idade e um talento e simpatia de tirar o fôlego, Wellinton Pedro da cidade de Mafra-SC já que vem sendo considerado a mais nova sensação sertaneja do Brasil.

O cantor que encantou o Brasil interpretando a música “Mulher Maravilha” da dupla Duduca e Dalvan, já soma mais de 400 mil seguidores no Instagram, e após ser disputado entre todos os jurados no palco do The Voice Kids, transmitido pela Rede Globo de Televisão, retorna aos palcos do programa neste domingo (4) após as 14h20 para mais uma etapa eliminatória.

O artista catarinense entrou para o Time Brown na 8ª temporada do The Voice Kids, deixando Brown, seu técnico, impressionado. “A forma que você se propõe a cantar demonstra o intérprete que você é. As suas escolhas têm uma precisão de notas e isso deixa a gente atônito”, disse o mentor.

Wellinton Pedro tem na música sua grande inspiração, motivada pelo seu pai João Marcos Pedro, comerciante, proprietário do restaurante JM da cidade de Mafra, ao qual sempre foi um apaixonado por músicas sertanejas, sendo ele o compositor das músicas do seu filho. João Marcos Pedro emocionou o Brasil acompanhando a interpretação do seu filho em rede nacional, trazendo o retrato de um pai guerreiro, honesto e trabalhador e merecedor de todo esse momento que seu filho esta passando.