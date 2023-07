Workshop cozinha criativa evoluiu com a oficina “Food Experience”

Na tarde de terça-feira, dia 18, aconteceu o terceiro encontro com vistas ao I Circuito Gastronômico “Mafra à Mesa”, previsto para acontecer em setembro, durante os festejos de aniversário do Município. Nesse momento aconteceu o workshop cozinha criativa, com a oficina “Food Experience”. Contou com orientação do consultor gastronômico, chef Willian Aimar e foi realizado na cozinha do Instituto Mix. Participaram do workshop cozinha criativa 12 empresas ligadas à gastronomia mafrense.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na abertura do evento o secretário municipal de governo, desenvolvimento econômico, turismo e cidadania, João Lázaro Lélis Ferreira, deu as boas-vindas e desejou que todos os participantes aproveitem o melhor da oficina. “Estamos chegando próximo ao festival e vocês terão demandas posteriores a ele. Vocês são nosso time de elite, que já está completo. Para um próximo projeto já temos outros interessados em participar”, declarou. Disse ainda que os participantes podem contar com apoio da Secretaria.

Identidade local

O Festival Gastronômico de Mafra acontecerá de 6 a 24 de setembro e tem por finalidade fortalecer a identidade gastronômica de Mafra, através da valorização da produção local, da integração dos estabelecimentos do segmento e do turismo.

Próxima etapa

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O cronograma de preparação do Circuito Gastronômico de Mafra terá sequência até o dia 5 de setembro. Até o dia 25 de julho, os participantes recebem a consultoria do chef Willian, nos seus estabelecimentos, para elaborarem um prato novo. Nos dias 3 e 4 de agosto, será o momento da produção fotográfica dos novos pratos e ainda no mesmo mês acontecerão dois encontros de capacitação sobre as redes sociais e para mostra gastronômica.

Apoiadores

O I Circuito Gastronômico “Mafra à Mesa” é uma inovação da Prefeitura de Mafra, que conta com a consultoria do Sebrae/SC e apoios da Associação Empresarial de Mafra (ACIM), Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro (CDL), Senac e Instituto Mix.